Российскую школу затопило кипятком прямо во время занятий

13.02.2020, 18:57, Новости дня

Инцидент произошел из-за аварии на теплотрассе.

Детскую музыкальную школу №1 в Волгограде затопило кипятком из-за аварии на теплотрассе, детей эвакуировали, пострадавших нет.

Как рассказали в школе, 13 февраля утром во время занятий затопило подвал учреждения, дети при этом были наверху в классах.

«Детей эвакуировали, пострадавших нет. Просто такая небольшая техногенная авария произошла, не в школе, а на линии между домом и школой. Вода горячая попала в подвал, поэтому все парило», — сообщила собеседница агентства. Она отметила, что на время устранения аварии занятия в школе отменены.

При этом местные СМИ опубликовали фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, как помещения школы заполнены паром, а вода подходит к удлинителям.

Также сотрудники школы рассказали, что учеников приходилось выводить по деревянным скамейкам, так как на полу коридоров был кипяток. Кроме того, рядом с помещением, где произошел порыв, находится щитовая. По информации издания, сотрудников Концессий теплоснабжения Волгограда ждали на месте инцидента час.

Позже выяснилось, что порыв теплотрассы произошел на внутриквартальной тепломагистрали, и теплоноситель частично попал в подвальное помещение детской музыкальной школы, сейчас на месте аварии работают специалисты.

«На период восстановительных работ подача теплоносителя приостановлена в несколько жилых домов, а также в детскую музыкальную школу», — сообщили в ведомстве.