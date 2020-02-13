Россиянка отсудила у детсада полмиллиона рублей за обваренную компотом дочь

13.02.2020, 18:56, Новости дня

Прокуратура посчитала, что ребенку были нанесены травмы средней тяжести.

В Воронеже местная жительница отсудила у детского сада 600 тысяч рублей в качестве компенсации за пролитый на ее дочь литр горячего компота.

Во время обеда девочка столкнулась с няней, которая несла кастрюлю с горячим компотом. В результате на непоседу вылилось более литра кипящей жидкости. Девочка получила ожоги I, II, III степени, которые прокуратура квалифицировала как травмы средней тяжести.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, малышке пришлось лечить ожоги в стационаре два месяца, также ей провели операцию. Согласно решению суда, детский сад должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Ранее молодой витебчанин решил работать с детьми. Воспитатель детского сада из белорусского Витебска нарушил все стереотипы, что в дошкольных учреждениях работают одни женщины. 



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Россиянка отсудила у детсада полмиллиона рублей за обваренную компотом дочь

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