Талькова-младшего осудили за езду в пьяном виде

13.02.2020, 17:55, Новости дня

Это уже далеко не первое нарушение с его стороны.

Суд в Москве вынес приговор Игорю Талькову-младшему за повторную езду в пьяном виде.

Талькова признали виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорили к году лишения свободы условно. Также подсудимого лишили права управления автомобилем на три года.

В мае прошлого года Чертановский суд лишил Талькова-младшего права управления автомобилем на два года, признав виновным по той же статье уголовного кодекса. Кроме того, 37-летнего сына известного певца оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В 2016-м Талькова уже лишали водительских прав и штрафовали на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом состоянии.

Певца Игоря Талькова-старшего убили 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки. Игорь Тальков-младший является основателем группы «МирИмиР».