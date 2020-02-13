Путин отказался заменять «папу» и «маму» на «родителя №1» и «родителя №2»

13.02.2020, 18:55, Новости дня

Такие формулировки используются в США.

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». Об этом он заявил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

По словам Путина, этого не будет, пока он находится на посту президента.

Российский лидер уже касался этой темы: в ноябре прошлого года он заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, что надеется на то, что в России никогда не будет заменено понятие «мама».

Формулировки «родитель №1» и «родитель №2» используются, например, в официальных документах в США с 2011 года. Аналогичная практика существует и во Франции, где «отец» и «мать» были заменены на такие же понятия в школьных формулярах. Власти этих стран объясняли необходимость данных изменений в связи с растущим числом однополых семей.

13 февраля Путин согласился сделать день голосования по Конституции выходным.