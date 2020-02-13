Личные вещи Бориса Березовского продают в Сети за 126 млн рублей

13.02.2020, 18:55, Новости дня

Их выставили на продажу на Avito.

Личные вещи бизнесмена Бориса Березовского выставили на продажу на Avito. Продавец Евгений Гусенков просит за них 126 миллионов рублей.

Гусенков предложил купить у него выданное Березовскому удостоверение сотрудника администрации президента, стол и стул из московской резиденции предпринимателя, а также спутниковый телефон и портфель. Все эти вещи продавцу якобы достались от его отца, который раньше работал в доме приёмов «ЛогоВАЗа». Там же во второй половине 1990-х годов располагался офис Березовского.

Когда Березовский продавал дом приёмов, вещи раздали бывшим сотрудникам компании «ЛогоВАз». Кроме указанных в объявлении лотов, там были часы для хоккейного «Спартака», которые бизнесмен заказывал в Швейцарии, но так и не подарил спортсменам.

Вырученные деньги Гусенков намерен инвестировать в собственный рекламный бизнес. Он заявил, что готов сбросить цену, но если вещи Березовского никого не заинтересуют, продавец оставит их у себя.

В конце 2019 года 26% бизнесменов назвали Березовского самым известным предпринимателем 1990-х годов. В 1990-е он входил в совет директоров ОРТ и был одним из основателей «Сибнефти». В 2013 году Березовский умер в Великобритании.