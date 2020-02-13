Путин уволил губернатора Калужской области

13.02.2020, 18:55, Новости дня

Артамонов ушел с этой должности по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию. Врио главы региона стал руководитель администрации Обнинска Владислав Шапша.

Полномочия Анатолия Артамонова были прекращены досрочно. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Анатолий Артамонов занимал пост губернатора Калужской области с 2000 года. Дольше него на посту губернатора работает только глава Белгородской области Евгений Савченко, возглавляющий регион с 1993 года.

Шапша является мэром Обнинска — города, расположенного на севере Калужской области. Этот пост он занимал с сентября 2015 года. До этого Шапша на протяжении почти десяти лет работал в администрации главы города — сначала управляющим делами, затем — заместителем мэра.

Ранее эксперты «Блокнота» предсказывали скорую отставку Артамонова. Они утверждали, что чиновник может перейти в Совет Федерации.

«За Артамонова — его образ губернатора региона, в котором была фактически с нуля создана промышленная отрасль. Против — усталость избирателей, запрос на смену лиц. Это сложный выбор для политических администраторов: нужно и запрос на новые лица удовлетворять, и не сломать управление редким по нынешним временам вполне самодостаточным регионом», — пояснял директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.