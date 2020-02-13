В МВФ заявили, что продолжают активный диалог с Киевом о новой программе

13.02.2020, 18:54, Новости дня

Международный валютный фонд продолжает вести активный диалог с Киевом по поводу новой программы сотрудничества. Об этом 13 февраля на брифинге в Вашингтоне сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс, пишет «Укринформ».

«Сейчас происходит очень активный диалог в контексте согласованной между МВФ и Украиной программы на сумму $5,5 млрд», – сообщил Райс.

Спикер назвал дискуссии с украинской стороной «активными и конструктивными» и выразил надежду, что будет достигнут прогресс.

В то же время Райс сказал, что пока не может назвать дату рассмотрения программы с Украиной исполнительным советом МВФ.

«Основной фокус этой программы сосредоточен на нескольких пунктах: укрепление верховенства права, борьба с коррупцией, усиление конкурентной среды, открытость рынков, уменьшение роли государства и олигархов, продолжение грамотной фискальной политики для обеспечения устойчивого развития в среднесрочной перспективе, а также независимость и финансовая стабильность Нацбанка Украины», – заявил Райс.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

В Нацбанке Украины ожидают старта новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы, заявил 30 января глава НБУ Яков Смолий.