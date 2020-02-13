Наука: Иммунитет заставляет забывать

13.02.2020, 18:52, Разное

Всевозможные патогены и молекулярно-клеточный мусор в мозге уничтожают специальные клетки мозга, которые называются микроглией. Но одними лишь иммунными функциями их работа не исчерпывается.

Мозг работает благодаря тому, что нейроны образуют друг с другом контакты-синапсы, через которые электрический сигнал от одного нейрона передаётся другому. Появляющиеся нейронные цепи обслуживают память и эмоции, помогают принимать решения и т. д. и т. п. Как оказалось, клетки микроглии обрезают синапсы у нейронов и обрезают дендритные шипики – выпячивания на поверхности нейрона, где он готов сформировать синапсы. Можно предположить, что микроглия может влиять на разные функции мозга, и на память в том числе.

Исследователи из Чжэцзянского университета в экспериментах на мышах показали, что это действительно так: микроглия, то есть мозговой иммунитет, действительно заставляет забывать. Мышей запускали в специальную клетку, где их слегка били током – естественно, мыши начинали бояться электрической клетки, и если их снова в неё сажали, они замирали на месте (обычная реакция грызунов на стресс). Спустя 35 дней, впрочем, мыши уже слегка забывали о неприятностях и уже не так сильно замирали от страха.

Но если животным давали вещества, которые истребляют микроглиальные клетки, или же подавляют их активность, то мыши боялись электрической клетки так же, как и раньше, даже спустя много дней. Очевидно, микроглия истребляла синапсы у нейронов, которые отвечали за неприятные воспоминания, связанные с опасной клеткой. Но, как говорится в статье в Science, тут оказался один нюанс: когда у этих нейронов искусственным образом подавляли активность, то клетки микроглии начинали особенно активно объедать их синапсы. Если по нервной цепочке проходит мало импульсов, значит, та память, которую она обслуживает, на самом деле редко нужна. Получается, что микроглия заставляет забывать ту информацию, которая мало используется.

Правда, ведь далеко не вся малоиспользуемая память стирается из мозга – мы можем о чём-то не помнить годами, а потом вдруг вспомнить. Но, во-первых, это мы можем не помнить годами, а потом вспомнить, а эксперименты всё-таки ставили на мышах – какие у них есть особенности в долговременной редкоиспользуемой памяти, мы не знаем. Во-вторых, в данном случае активность микроглии наблюдали на нейронах гиппокампа, а гиппокамп лишь один из центров памяти, пусть и очень важный. Вообще в гиппокампе информация хранится лишь какое-то время, потом переходя в другие, более долговременные хранилища, и было бы интересно выяснить, редактирует ли микроглия «синапсы памяти» в других частях мозга.



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Наука: Иммунитет заставляет забывать

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