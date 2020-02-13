В Госдуме обвинили ряд СМИ в попытке добиться легализации наркотиков

13.02.2020, 18:51, Новости дня

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству считает, что «Медуза», Би-би-си и «Радио Свобода» находятся в числе иностранных НПО, которые пытаются добиться в РФ легализации наркотиков. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Он заявил, что признанные нежелательными в РФ НПО, в том числе упомянутые выше СМИ занимаются тем, что склоняют «к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков», а также проводят «мероприятия по раздаче семян», публикуют материалы о способах ухода от ответственности. Кроме того, он обвинил названные НПО в пропаганде лечения наркозависимости метадоном, передает «Интерфакс».

«Если эта деятельность осуществляется на территории другого государства, у нас за это сегодня ответственности нет, а те адепты и активисты, которые приезжают в Россию и агитируют за наркопотребление, будут подпадать под действие упомянутого законопроекта, который будет внесен в Госдуму», – сообщил Пискарев.

Работу таких НПО он назвал «диверсионной» в отношении молодежи.

Отметим, что в прошлом году журналист «Медузы» Иван Голунов оказался в центре крупного скандала – его задержали якобы с наркотиками, однако позже выяснилось, что их ему подбросили сотрудники полиции. Дело было прекращено, сейчас ведется дело в отношении полицейских, сфабриковавших доказательства.