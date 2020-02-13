Граждане США усомнились в честности американских выборов

13.02.2020, 18:44, Новости дня
Около 60 % американцев не верит в честность выборов в США, это следует из результатов опроса Gallup.
Лишь 40% граждан США считают, что в стране честные выборы. Остальные 60% не верят в честность избирательного процесса, передает «Интерфакс».
Американцы подходят к выборам с относительно низким уровнем доверия в честность избирательного процесса, уточняется в комментарии к исследованию.
Были также опрошены жители других стран. Больше всего доверяют выборам граждане Финляндии (89%), Норвегии (89%) и Швеции (87%). В Турции, Латвии, Чили и Мексике выборы честными считают менее 40% опрошенных.
Исследование проводилось на основе опроса, осуществленного в апреле и мае 2019 года.
Напомним, согласно опросу Университета Монмут, две трети американских избирателей уверены в победе президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года.
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