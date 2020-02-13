Путин отправил в отставку губернатора Калужской области

13.02.2020, 18:44, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии отставки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию, врио главы региона назначен Владислав Шапша.

«В связи с заявлением Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. о досрочном прекращении полномочий … принять отставку Губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию. Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Калужской области», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.



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Путин отправил в отставку губернатора Калужской области

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