Гаджеты: Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

13.02.2020, 18:34, Новости дня



Современные высокотехнологичные устройства требуют постоянного усовершенствования операционных систем, управляющих их работой. Появление в ближайшее время гаджетов, оснащенных двумя экранами побудило разработчиков Microsoft начать работать над операционной системой Windows 10X. Новая система получила множество изменений в дизайне, так кардинально переработано меню «Пуск» из которого убрали живые плитки.



В настоящее время выпущен эмулятор новой операционной системы Windows 10X, созданной на основе модульной Windows Core OS. Доступ к эмулятору на официальном сайте Microsoft смогут получить разработчики, создающие приложения рассчитанные на устройства с двумя экранами. Для работы с эмулятором необходимы базовые знания Visual Studio.

Система Windows 10X создана с использованием контейнерной технологии, позволяющей запускать приложения Win32 и взаимодействовать с Universal Windows Apps (UWP) и Progressive Web Apps (PWA). Раннее отказ от приложений Win32 привел к неудаче при запуске Windows RT для компактных устройств. Правда при дальнейшей работе могут возникать проблемы с совместимостью, так как контейнер это виртуальная машина не включающая полноценную операционную систему.

В ближайшее время на рынок выйдут устройства с двумя экранами Surface Neo и Lenovo ThinkPad X1 Fold. Также такой форм-фактор желают использовать в компаниях Dell, HP и Asus. Для всех таких устройств и будет предназначена новая Windows 10X