Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

13.02.2020, 18:31, Новости дня

Министерство транспорта РФ уравняет права пассажиров верхних и нижних полок. Речь идет о размещении ручной клади в поездах дальнего следования.

В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами. Люди, которые приобрели билет на верхние полки, могут разместить ручную кладь наверху.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа Минтранса РФ о внесении изменения в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. В нем отмечается, что пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади.

В настоящее время каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой не превышает 180 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в РЖД показали новый электронный билет на поезда дальнего следования, в котором прописана просьба пассажирам нижних полок разрешить едущим на втором ярусе посидеть внизу в дневное время.