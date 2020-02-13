Астраханке отказали в выплатах, поскольку двое из трех детей умерли сразу после родов

13.02.2020, 18:31, Новости дня

В Астрахани женщине, которая родила тройню, отказали в полагающихся выплатах. Произошло это потому, что двое из трех младенцев умерли, не прожив и 10-ти минут.

Об этой истории во время приема узнал и затем рассказал о ней в своем "Фейсбуке" руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин.

"Власти ей (роженице) отказывают в выплатах на ребенка, поскольку он, мол, не первенец", — написал Шеин и пообещал, что будет лично заниматься этим вопросом.

В местных СМИ и соцсетях эта история вызвала шквал возмущений.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил увеличить сумму выплаты для семей с двумя детьми до 616 тысяч 617 рублей, а впервые сертификат на маткапитал на сумму 466 тысяч 617 рублей можно будет получить при рождении или усыновлении первого ребенка.