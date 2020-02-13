Названы лучшие пищевые продукты для профилактики воспаления

13.02.2020, 18:31, Разное

Эксперты Немецкого общества питания назвали основные продукты питания, способные повысить защиту организма от воспаления. Лидером рейтинга оказался чеснок.
Врачи сообщают, что воспаления могут оказаться причиной появления разного рода заболеваний. В качестве ключевой меры профилактики возникновения специалисты указывают правильное питание. При наличии избыточного веса воспаления могут появляться чаще. Это особенно актуально для висцерального жира, который накапливается в области живота.

Алкоголь и табак зачастую становятся причиной появления воспалений. Помимо прочего, не рекомендуется принимать много сахара. Важно ограничивать количество мясных продуктов в рационе, поскольку избыток белка может привести к отрицательным последствиям для организма, нарушив баланс веществ.

В числе наиболее полезных продуктов, которые действуют против воспалительных процессов, отмечают фрукты с кожурой яркого цвета, поскольку в них много антиоксидантов. Рыба и чеснок помогают обеспечить организм требуемым количеством жирных кислот. Важно употреблять максимально свежую пищу. Разного рода химдобавки должны быть исключены, либо приняты в ограниченных количествах.



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Названы лучшие пищевые продукты для профилактики воспаления

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