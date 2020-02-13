Геймеры научат ИИ управлять стаями боевых дронов

13.02.2020, 18:30, Новости дня

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Исследователи Университета штата Нью-Йорк в Буффало (США) ищут более эффективный способ, который позволит быстро обучить искусственный интеллект управлению целой флотилией военных беспилотников. В рамках эксперимента к тренировке компьютерных алгоритмов решили привлечь геймеров.

На проект американский вуз получил грант от Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) в размере $316 тысяч, сообщает UBNow. Предполагается, что команда из 25 добровольцев будет играть в видеоигры, а исследователи — изучать их мозговые волны и движения глаз.

Предпочтение будет отдано стратегиям в режиме реального времени, таким как StarCraft и Company of Heroes, которые требуют высокой точности и быстрой реакции. Задача ученых — выяснить, почему люди принимают те или иные решения, и как им удается справляться с координацией перемещений множества боевых единиц.

«Мы не хотим, чтобы ИИ имитировал поведение человека, — сказал глава проекта Соума Чоудхури, — Мы хотим, чтобы эта система сформировала более глубокое понимание того, что стоит за поступками людей. Именно это приведет к созданию более продвинутого ИИ».

Геймерам наденут на головы датчики, которые будут регистрировать ЭЭГ-сигналы, поступающие с коры головного мозга, а отслеживанием движений глаз займутся высокоскоростные камеры. Собранные в ходе эксперимента данные будут применены в создании ИИ, который сможет управлять роем численностью до 250 автономных воздушных и наземных роботов.

Текст:

Вести.Hi-tech



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Геймеры научат ИИ управлять стаями боевых дронов

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