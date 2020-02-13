Свитолина прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Таиланде

13.02.2020, 18:30, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Во втором круге украинка победила представительницу Австралии Сторм Сандерс со счетом 6:1, 6:2. Игра длилась около часа.

Это была первая встреча Свитолиной и Сандерс на турнирах Женской теннисной ассоциации. Украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA, а австралийка является 319-й ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с представительницей Японии Нао Хибино, которая занимает 84-е место в рейтинге WTA.