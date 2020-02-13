Свитолина прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Таиланде

13.02.2020, 18:30, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Во втором круге украинка победила представительницу Австралии Сторм Сандерс со счетом 6:1, 6:2. Игра длилась около часа.

Это была первая встреча Свитолиной и Сандерс на турнирах Женской теннисной ассоциации. Украинка занимает четвертое место в рейтинге WTA, а австралийка является 319-й ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с представительницей Японии Нао Хибино, которая занимает 84-е место в рейтинге WTA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Свитолина прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Таиланде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / СНБО Украины разработал «пять шагов», чтобы сделать страну «сильной»

10.12 / Определился состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

13.12 / «Это «Динамо» сломалось, но другого не будет. Держитесь». Реакция соцсетей на вылет киевлян из Лиги Европы

18.12 / Календарь: 18 декабря — День мудрого клоуна — Юрия Никулина

30.01 / Россиянина задержали в Болгарии по обвинению в нарушении границы

11.02 / Законопроект Ткаченко «О медиа» приближает нас к закону Путина о «суверенном интернете»

12.02 / Названы сроки создания Национального космического центра в Москве

13.12 / В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

13.01 / Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

10.01 / Уволенная главред «Урюпинской правды» и глава администрации заключили мировое соглашение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика