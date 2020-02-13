Пентагон пообещал не расширять ядерный арсенал

13.02.2020, 18:30, Новости дня

США не стремятся к расширению ядерного арсенала, а также не собираются участвовать в гонке вооружений с Россией и КНР, сообщил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

В комитете сената Конгресса США по вооруженным силам у него спросили, собирается ли Пентагон расширять ядерные силы в ответ на наращивание потенциала Россией и Китаем. «Нет. Мы не стремимся к паритету», – передает слова Ричарда ТАСС.

Он заявил, что в последние 15 лет Москва значительно расширила и модернизировала свой арсенал, а Вашингтон якобы только «продлевал срок службы» уже существующих систем.

«Признаться, сама идея о том, что мы начинаем гонку вооружений, удивляет меня», – сказал он.

Ричард еще раз подчеркнул, что у Пентагона нет планов расширения ядерного арсенала.

Также он заявил, что ДСНВ ценен и для России, и для США, но в нем не учитываются вооружения, в которых Москва имеет значительное преимущество.

Между тем, президент США Дональд Трамп утверждал, что без договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтону нужно создавать «самые мощные» ядерные силы в мире.



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Пентагон пообещал не расширять ядерный арсенал

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