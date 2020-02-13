«На кого похож?» Анастасия Решетова показала сына

13.02.2020, 18:30, Разное

Возлюбленная рэпера Тимати — модель Анастасия Решетова разместила на своей странице в Instagram совместный снимок с их общим сыном, которого назвали Ратмиром, но ласково называют Тимурычем. Звезда поинтересовалась, на кого из родителей больше похож малыш.
До этого Анастасия Решетова несколько раз показывала снимки с малышом, но лицо его было закрыто с помощью смайлов. Теперь же звезда показала фото, где мальчика видно крупным планом, поинтересовавшись у подписчиков, на кого из родителей больше похож их сын. Поклонники поспешили осыпать мать и ребенка комплиментами.

Так, актриса Наталья Рудова в шутку написала, что Ратмир похож на нее, ведь он такой же красивый, а большинство фанатов отметили, что на обоих родителей сразу. Нашлись и те, кто считает, что больше мальчик похож на отца.
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«На кого похож?» Анастасия Решетова показала сына

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