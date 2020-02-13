Twitter и Facebook оштрафованы за отказ локализовать данные российских пользователей

13.02.2020, 18:30, Новости дня

Московский суд в четверг вынес Twitter и Facebook штрафы в размере 4 миллионов рублей за отказ хранить личные данные российских пользователей на серверах в России.

Это первый случай вынесения столь крупных штрафов с тех пор, как Россия приняла серию законов, направленных на ужесточение контроля над онлайн-активностью.

Одно из положений обязывает технологические компании иметь серверы в России для хранения информации о российских гражданах. Медиа-регулятор Роскомнадзор заявляет, что несколько лет безуспешно пытался убедить такие крупные компании, как Facebook, Twitter и Google, локализовать данные российских пользователей.

Комментируя решение суда, Роскомнадзор заявил, что, если Twitter и Facebook не выполнят требование и в этом году, то их ждут штрафы в размере 18 миллионов рублей.

В прошлом году за аналогичное нарушение компании оштрафовали на 3000 рублей. На политике компаний это никак не отразилось, поэтому в декабре российские власти увеличили штрафы.

Закон позволяет запретить онлайн-сервисам, не выполняющим требование о локализации данных, работать в России. Пока блокировке подвергся только ресурс LinkedIn. Считается, что блокировка Facebook или Google вызовет слишком бурную реакцию общественности, чтобы власти решились на такой шаг.



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Twitter и Facebook оштрафованы за отказ локализовать данные российских пользователей

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