ЕК оценила влияние коронавируса на мировую экономику

13.02.2020, 18:26, Новости дня

Пик эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, придется на первый квартал 2020 года, а влияние вспышки на экономику мира будет относительно ограниченным, заявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия выпустила зимний экономический прогноз, в котором отмечается, что вспышка и распространение нового коронавируса и его влияние на жизнь людей и экономическую активность были источников растущего беспокойства, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что это породило неопределенность в отношении краткосрочных перспектив китайской экономики и степени негативного влияния на мировые экономические процессы.

«Продолжительность вспышки, а также принятых мер сдерживания представляют собой основной понижательный риск. Чем дольше он длится, тем выше вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования», – отмечает ЕК.

По прогнозам ЕК, рост ВВП валютного объединения составит 1,2% и в 2020, и в 2021 году.

При этом инфляция в этом году ожидается на уровне 1,3%, а в следующем – 1,4%. Осенний прогноз составлял 1,2% и 1,3% соответственно.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.