Американскую базу ПРО в Польше построят с опозданием на четыре года

13.02.2020, 18:26, Новости дня

Строительство американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) на севере Польши завершится не раньше 2022 года, что на четыре года позже первоначальных планов, сообщила представитель Агентства по противоракетной обороне США Хизэр Кавалье.

«Мы (Пентагон) ожидаем, что база будет готова к сдаче в эксплуатацию в финансовом 2022 году», – сообщила Кавалье, передает «Интерфакс».

Согласно изначальным планам, базу должны были достроить в декабре 2018 года. Однако у компании-подрядчика John Wood Group Plc возникли проблемы, в результате Пентагону пришлось добиваться выделения в 2021 финансовом году дополнительных 96 млн долларов для завершения проекта.

В то же время Bloomberg отмечает, что нынешние сроки готовности базы еще могут пересмотреть.

Согласно утверждениям Пентагона, американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. При этом США считают, что несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России.

В августе прошлого года глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что его страна нуждается в новой базе НАТО. До этого в Варшаве заявляли, что передислокация большего числа войск в Польшу может быть эффективным решением в связи с возросшими угрозами для Евросоюза.