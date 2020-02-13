США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий за сотрудничество с Сирией, Ираном и КНДР

13.02.2020, 18:24, Новости дня

Госдепартамент США ввел санкции против трех российских предприятий. Их подозревают в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщается в документе, опубликованном в Федеральном реестре США.

Речь идет о Кумертауском авиационном производственном предприятии в Башкирии, военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова в Туле.

Закон подразумевает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического и бактериологического оружия.

Кроме того, в санкционный список попали также несколько китайских и турецких компаний и одна иракская организация. Санкции начнут действовать с 3 февраля.

В мае 2019 года Госдеп ввел санкции против нескольких предприятий в связи с нарушением этого же закона. Под санкции тогда попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский машиностроительный завод «Авангард».

Тульский КБП Госдепартамент вносит в список уже во второй раз: в мае 2019 года внешнеполитическое ведомство допустило ошибку в его названии, обозначив его как «Конструкторское бюро приборов».