США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий за сотрудничество с Сирией, Ираном и КНДР
13.02.2020, 18:24, Новости дня
Госдепартамент США ввел санкции против трех российских предприятий. Их подозревают в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщается в документе, опубликованном в Федеральном реестре США.
Речь идет о Кумертауском авиационном производственном предприятии в Башкирии, военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова в Туле.
Закон подразумевает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического и бактериологического оружия.
Кроме того, в санкционный список попали также несколько китайских и турецких компаний и одна иракская организация. Санкции начнут действовать с 3 февраля.
В мае 2019 года Госдеп ввел санкции против нескольких предприятий в связи с нарушением этого же закона. Под санкции тогда попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский машиностроительный завод «Авангард».
Тульский КБП Госдепартамент вносит в список уже во второй раз: в мае 2019 года внешнеполитическое ведомство допустило ошибку в его названии, обозначив его как «Конструкторское бюро приборов».
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