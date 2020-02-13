Филипп Киркоров потратил 35 млн рублей на наряды для нового клипа

13.02.2020, 18:21, Разное

Поп-король Филипп Киркоров потратил около 35 млн рублей на свои наряды для нового клипа «Романы». Некоторые атрибуты одежды украшены настоящими драгоценными камнями и сделаны в единственном экземпляре.
Филипп Киркоров известен не только за свою музыку, но и любовь к одежде. Внешний вид для него — одна из главных составляющих всемирной известности, и поэтому средств на шоппинг знаменитость не жалеет. Его новый клип «Романы» уже привлекает массу внимания поклонников, так как весь гардероб, используемый на съёмках, обошёлся певцу в 35 млн рублей. Некоторые вещи пришлось заказывать у мастеров Сицилии. Они изготовили несколько эксклюзивных вещей с вышивкой ручной работы и драгоценными камнями.

Премьера клипа «Романы» Филиппа Киркорова состоится 14 февраля. В нём рассказывается история о чувствах Папы к одной из прихожанок храма. Девушку сыграла Екатерина Варнава.



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Филипп Киркоров потратил 35 млн рублей на наряды для нового клипа

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