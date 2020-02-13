Американский солдат признался, что учил людей делать бомбы «во славу сатаны»

13.02.2020, 18:21, Новости дня

Рядовой первого класса армии США Джарретт Уильям Смит признал в суде вину в том, что он распространял советы по созданию взрывных устройств и оружия массового уничтожения «во славу сатанизма». Таким образом солдат стремился создать «хаос» в стране и свергнуть правительство, пишет Daily Mail.



Reuters

Рядовой первого класса армии США Джарретт Уильям Смит подтвердил, что он распространял в интернете советы по созданию взрывных устройств и оружия массового уничтожения «во славу сатанинской религии». По его словам, он стремился создать «хаос» в стране и свергнуть правительство, пишет Daily Mail.

Смит, который проходил службу в гарнизоне Форт Райли в штате Канзас, был арестован по обвинению в подготовке теракта в сентябре 2019 года. Накануне он решил пойти на сделку со следствием, поясняет издание.

Рядовой обсуждал планы по использованию взрывных устройств в соцсетях. Во время этих бесед Смит предложил работающему под прикрытием агенту ФБР атаковать телеканал CNN с помощью автомобильной бомбы, отмечает Daily Mail.

Он также заявлял, что хотел бы разобраться с техасским политиком Бето О’Рурком, который в то время выдвигался в президенты, «за пожары, уничтожение и смерть». Кроме того, Смит якобы угрожал сжечь дом члена организации «Антифа» в Мичигане.

В своём заявлении Смит признаёт, что он делился в соцсетях руководствами по созданию самодельных взрывных устройств. Он также рассказывает, что сообщал другим пользователям о своём желании поехать на Украину, чтобы бороться на стороне «жестокой крайней правой военизированной группировки», под которой, видимо, подразумевается батальон «Азов».

Смит согласился с двумя пунктами обвинения. Максимальное наказание, которое ему грозит теперь, — 20 лет заключения под стражей и штраф в размере $250 тыс., обращает внимание Daily Mail.