Бутман о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию: Я пойду голосовать и сделаю свой выбор

13.02.2020, 18:19, Новости дня

Народный артист РФ Игорь Бутман поддержал идею закрепить в Конституции РФ статус культуры как наследия многонационального народа РФ и обещал принять участие в голосовании по поправкам. Об этом музыкант сообщил газете ВЗГЛЯД, комментируя соответствующее предложение членов рабочей группы по поправкам в Основной закон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я согласен с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, что культура, как уникальное наследие многонационального народа Российской Федерации, а также все, что связано с ее поддержкой и охраной, официально должны иметь представление во всех законах России, включая Конституцию, – сказал музыкант Игорь Бутман. – Ведь это действительно уникальная часть нашей жизни».

Также он добавил, что примет участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. «Я все поправки внимательно посмотрю, и, как и весь народ России, пойду голосовать и сделаю свой выбор», – отметил саксофонист.

Раннее стало известно, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ предложила закрепить статус культуры как наследия многонационального народа в основном законе страны. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над этим предложением.

«Спасибо, вы очень точно сказали, что культура — это ДНК нации, что делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность, это совершенно очевидно. Подумаем, как это сделать», – сказал президент.



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Бутман о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию: Я пойду голосовать и сделаю свой выбор

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