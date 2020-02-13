Сейм Латвии принял во втором чтении закон о переводе детсадов на латышский язык

13.02.2020, 18:19, Новости дня

Сейм (парламент) Латвии утвердил вовтором чтении из трех законопроект о переводе обучения в детских садах на государственный язык. За проект закона проголосовало большинство парламентариев, информирует местное агентство ЛЕТА.

Инициатива поступила от входящего в правящую коалицию национального объединения «Все для Латвии! – Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии».

Проект закона обязывает самоуправления обеспечить образование на государственном языке в каждом муниципальном дошкольном учреждении. «Обязанность самоуправлений – обеспечить освоение программы дошкольного образования на государственном языке во всех подведомственных учреждениях дошкольного образования», – говорится в поправках к закону, информирует ТАСС.

В апреле конституционный суд Латвии огласил решение по реформе перевода школ нацменьшинств на латышский язык: согласно вердикту, реформа соответствует основному закону страны. После этого тысячи жителей Латвии вышли на акцию в защиту русских школ.

В мае власти страны решили сделать латышский язык основным для обучения всех детей, начиная с пятилетнего возраста.

Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, как «Русский союз Латвии» намерен бороться против языковой реформы.

При этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что перевод всего образования в стране на латышский язык необходим нацменьшинствам.



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Сейм Латвии принял во втором чтении закон о переводе детсадов на латышский язык

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