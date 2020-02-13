Распространение коронавируса в мире. Инфографика “ГОРДОН”

13.02.2020, 18:18, Новости дня

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине на данный момент не подтверждено ни одного случая заражения. Однако коронавирусом 2019-nCoV заразились двое украинцев, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess. Судно стоит на карантине в порту японской Иокогамы с 3 февраля.

МУЛЬТИМЕДИАИнфографика: Gordonua.com