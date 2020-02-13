Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

13.02.2020, 18:12, Новости дня

Комиссия Госдумы попросит парламент в приоритетном порядке рассмотреть проект о повышении штрафов за пропаганду употребления наркотиков, об этом сообщил сопредседатель комиссии Василий Пискарев.

Глава комиссии по расходам бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности Василий Пискарев сообщил, что в комиссии предложили ввести наказание в виде лишения свободы до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в оборот наркотиков, передает ТАСС.

В январе Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.



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Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

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