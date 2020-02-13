«Женщина на все сто». Гайтана засветила грудь в бюстгальтере

13.02.2020, 18:07, Новости дня

Украинская певица Гайтана обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в бежевом бюстгальтере. 

«Мой папа всегда спрашивает о взаимоотношениях с моим мужем. Он хочет знать все: какую пищу я готовлю для него, слежу ли я за его настроением… Папа говорит, что женщина должна заботиться о своем муже, как о своих волосах. В Конго (Браззавиль) вы никогда не увидите женщину без изысканной прически, каждый день женщина выглядит как королева», – написала она и отметила пост хештегами «я королева» и «женщина на все сто».

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Мій тато завжди питає про взаємовідносини з моїм чоловіком. Він хоче знати все, яку їжу я готую для нього, чи я слідкую за його настроєм… * Тато каже, що жінка має дбати про свого чоловіка, як про своє волосся))) В Конго( Браззавіль) ви ніколи не побачите жінку без вишуканої зачіски, кожного дня жінка виглядає як королева * А ваші батьки дають вам поради щодо взаємовідносин із другою половинкою ?;) #якоролева #жінканавсісто #гайтана

Публикация от GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic) 12 Фев 2020 в 2:01 PST

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Она принимала участие в конкурсе «Евровидение» от Украины в 2012 году, который проходил в Баку. Заняла 15-е место.

Гайтана замужем за продюсером Алексом Смартом. Она родила от него дочь Сапфир-Николь в начале июля 2017 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Женщина на все сто». Гайтана засветила грудь в бюстгальтере

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