Житель Башкирии запечатлел продавца шаурмы, мывшего ноги на рабочем месте

13.02.2020, 18:06, Новости дня

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Жители башкирского города Салават заметили сотрудника одной из палаток с шаурмой за нарушением санитарных норм. В соцсетях появилось видео, на которой запечатлено, как работник торговой точки сидит с ногами на столе.

Автор ролика утверждает, что продавец шаурмы прямо на столе помыл ноги и постриг ногти.

Как передает ГТРК "Башкортостан", на видео запечатлена торговая точка "Doner-Kebab", расположенная возле одного из гипермаркетов.

В январе эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать отравления в ресторанах, кафе и иных точках общепита, а также о том, что делать, если это все-таки произошло. Специалисты отметили, что шаурма в инфекционном плане – одно из самых опасных блюд.



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Житель Башкирии запечатлел продавца шаурмы, мывшего ноги на рабочем месте

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