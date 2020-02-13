Бывший глава нефтяной компании Мексики задержан в Испании

13.02.2020, 18:06, Новости дня

Испанская полиция арестовала Эмилио Лозойу, бывшего исполнительного директора государственной нефтяной компании Мексики Pemex, передает агентство Reuters.

Отмечается, что это стало первой громкой победой в борьбе с коррупцией президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его администрации.

Лозойу никто не видел на публике с середины 2019 года, он обвиняется в коррупции, а также во взяточничестве и отмывании денежных средств при участии бразильской строительной компании Odebrecht.

Как сообщили представители правоохранительных органов Испании, Лозойа был задержан в испанском городе Малага.

В агентстве отмечается, что заключение под стражу Лозойи является серьезным политическим шагом для президента Обрадора, поскольку он является политиком левого толка, который пришел к власти на фоне заявлений о масштабной кампании по борьбе с коррупцией.

Лозойа, обвинения против которого в Мексике были выдвинуты еще в 2019 году, был одним из ближайших помощников бывшего президента Энрике Пенья Ньето и руководил компанией Petróleos Mexicanos, более известной как Pemex, с 2012 по 2016 год.