Трамп уверен, что за деньги можно купить абсолютно все. Поэтому на выборах он боится миллиардов Блумберга – журналист Яковина

13.02.2020, 18:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп больше всего опасается, что на предстоящих выборах главы государства его оппонентом будет бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил украинский журналист Иван Яковина.

«Блумберг тратит на рекламу огромное количество денег. Уже около $0,5 млрд. Столкнется ли он с Трампом в финале – сказать сложно. Демократы еще очень далеки от завершения праймериз. Если Блумберг сумеет на них победить, то тогда, наверное, да. Но вопрос в том – сможет ли? Гарантий его победы на праймериз нет. У демократов есть еще несколько мощных игроков – тот же [сенатор от штата Вермонт Берни] Сандерс. До начала супер-вторника будет идти два голосования в штатах Южная Каролина и Невада. Там даже без Блумберга есть четыре реальных кандидата на победу. Блумберг до марта в выборы не вступает. И если к этому времени после прошедших голосований появится лидер, то Блумберг будет воевать именно с ним. Если этим лидером станет Сандерс, это будет особенно интересно. Поскольку они с Блумбергом исповедуют разную философию. Блумберг более правую, Сандерс – более левую», – отметил Яковина.

Он считает, что Трамп предпочел бы видеть в качестве своего оппонента на выборах экс-мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича.

«Всем оппонентам Блумберга выгодно, чтобы он потратил много денег и не добился результата. И демократам, и Трампу. Действующий президент вообще не хотел бы ни с кем в финале встречаться – а просто остаться в своем кресле. Но он понимает, что придется. Думаю, он предпочел бы, чтобы его оппонентом был открытый гей Пит Буттиджич. За него не будут голосовать темнокожие и латиноамериканцы. Трамп даже предпочел бы встретиться в финале с [экс-вице президентом США Джо] Байденом, который сейчас откровенно слаб. А вот миллиардов Блумберга Трамп действительно опасается. Потому что уверен, что за деньги можно купить абсолютно все. Что касается Украины, то если Киев сам чего-нибудь не учудит, то ничего не будет. В США украинская тема сейчас на 25-м месте. Разве что на общих выборах демократы, скорее всего, начнут упрекать Трампа, что он поддерживает Россию. Это почти неизбежно. Как и упреки, что Трамп давил на президента Украины», – подчеркнул Яковина.

24 ноября 2019 года Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США, чтобы победить Трампа.

По данным телеканала NBC News, Блумберг стал тратить на рекламу в Facebook в среднем по $1 млн в день, превзойдя Трампа, которого называют «королем социальных сетей».

30 января 2020 года Блумберг потратил на рекламу на Facebook $1,7 млн, отмечает телеканал.

В декабре 2018 года Блумберг говорил, что готов потратить $100 млн на свое участие в выборах президента США. В феврале 2019 года – что намерен выделить $500 млн на президентскую кампанию соперника Трампа.

12 февраля 2020 года Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов.

Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, экс-вице президент Соединенных Штатов Джо Байден, которого называли вероятным противником действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году, занял только пятое место.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.