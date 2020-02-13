На «коронавирусную беглянку» из Петербурга снова подали в суд

13.02.2020, 18:06, Новости дня

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На пациентку с подозрением на коронавирус, сбежавшую из карантина в Петербурге, вновь подали в суд.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что административный иск главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной зарегистрирован в Петроградском районном суде города, передает РИА Новости.

Ранее аналогичный иск был отклонен Куйбышевским райсудом Петербурга из-за неверной подсудности.

Теперь иск зарегистрирован райсудом по месту регистрации Ильиной. Заинтересованными лицами указаны Клиническая инфекционная больница имени Боткина и 18-й отдел полиции УМВД РФ по Петроградскому району Петербурга.

Ранее главный санитарный врач Петербурга в своем иске указал, что 4 и 5 февраля во время проведения медосмотра у Ильиной (которая в конце января была в китайском городе Хайнань) были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

6 февраля Ильина была госпитализирована в Боткинскую больницу, а на следующий день самовольно покинула ее.

Главный санитарный врач просит суд обязать полицию разыскать Ильину и доставить ее в больницу, а также принять решение о ее принудительном помещении под медосвидетельствование до 19 февраля.



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На «коронавирусную беглянку» из Петербурга снова подали в суд

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