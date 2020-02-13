Джонсон уволил канцлера казначейства и еще пятерых министров

13.02.2020, 18:06, Новости дня

13 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон произвел ряд перестановок на ключевых постах в своем кабинете, сообщает ВВС.

За четыре недели до представления бюджета свой пост покинул канцлер казначейства – министр финансов Саджид Джавид. Его сменил старший секретарь казначейства Риши Сунак.

Официальной причиной ухода канцлера стал его отказ уволить ряд своих помощников. Неофициально источники указывают на напряженные отношения Джавида со старшим советником премьер-министра Домиником Каммингсом – одним из основных идеологов Brexit.

Также свои должности покинули пятеро других членов правительства:

министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Никки Морган;
министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит;
министр по делам бизнеса Андреа Лидсом;
министр по вопросам охраны окружающей среды Тереза Вильерс;
министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и планирования Эстер Маквей.

Известно, что новым главой министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта станет Оливер Дауден. 

Кроме того, Джонсон потребовал, чтобы генеральный прокурор Джеффри Кокс подал в отставку. 

Масштабные перестановки в правительстве происходят спустя две недели после того, как Великобритания покинула Европейский союз.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Джонсон уволил канцлера казначейства и еще пятерых министров

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