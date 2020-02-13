«Сочи» отыграл две шайбы в матче с «Сибирью» и выиграл серию буллитов

13.02.2020, 18:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался с матча в Новосибирске. Местная "Сибирь" принимала ХК "Сочи". Гости отыгрались, уступая в счете 0:2, а затем взяли верх в серии буллитов.

В первом периоде сибиряки отправили две шайбы в ворота гостей. Сначала отличился Дмитрий Саюстов. Затем успех развил Юкка Пельтола, когда у "Сибири" было на одного игрока больше. Этот счет 2:0 сохранялся вплоть до 47 минуты, пока Денис Мосалев не отыграл один гол. За четыре с половиной минуты до завершения третьего периода Симон Бертильссон восстановил равновесие. В основное время ничья 2:2.

Пять дополнительных минут не принесли успеха ни одной из сторон. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "Сочи" 3:2. Сочинцы набрали 55 очков и занимают девятое место в Западной конференции. От идущего восьмым "Торпедо" их отделяет три очка. У "Сибири" 66 очков и пятое место в Восточной конференции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

«Сочи» отыграл две шайбы в матче с «Сибирью» и выиграл серию буллитов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Российский военкор рассказал, как стал героем фейка

28.12 / Путин подписал обеспечивающий информирование о льготах закон

12.02 / Глава ФОМ об опросе «Левады»: Доверие — это не напряжение в розетке

02.01 / В Авдеевке мужчина бросил гранату во двор своих знакомых, ему грозит до 15 лет тюрьмы

14.01 / Глобальное потепление может увеличить количество смертей от несчастных случаев

04.12 / Историку Соколову не понравился туалет в СИЗО «Бутырка»

10.02 / Видео: Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

13.02 / В Минздраве Украины рассказали, есть ли коронавирус у членов экипажа контейнеровоза, который направляется в Одессу

01.02 / Москва: после похолодания будет оттепель

31.12 / ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика