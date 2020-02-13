Власти Казахстана высказались о попросившем убежища в Британии внуке Назарбаева

13.02.2020, 18:05, Новости дня

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев проходит лечение от наркозависимости, резонансные посты в Facebook написаны под влиянием людей, которые этим пользуются, сообщил казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Я считаю неэтичным обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что «нашлись люди», пользующиеся его именем и состоянием здоровья.

«Скажу откровенно – он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ», – добавил Абаев.

В четверг Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. В Facebook он объяснил решение тем, что на него «оказывает давление семья».

Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандальное заявление внука Назарбаева.



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Власти Казахстана высказались о попросившем убежища в Британии внуке Назарбаева

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