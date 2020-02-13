Минтранс готовит новые правила провоза багажа в поездах

13.02.2020, 18:04, Разное

Минтранс готовит новые правила для провоза багажа в поездах. Проект был размещен на федпортале проектов нормативных актов.

В соответствии с актуальными правилами пассажиры на верхних полках получают приоритетную возможность в размещении багажа наверху. В то же время у пассажиров с билетами для нижних коек есть преимущество с точки зрения расположения багажа в пространстве под ней.

«Когда конструктивные особенности вагона предусматривают размещение клади только в каком-то одном месте, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права использования багажного пространства», — указывается в документе.

Пассажир имеет право на бесплатный провоз ручной клади в условиях ограничения массы отметкой в 36 кг. Габариты багажа суммарно не должны быть больше 180 см.