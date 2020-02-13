В Европе появится Lexus ES с камерами вместо зеркал

13.02.2020, 18:04, Разное

В Европе стал доступен автомобиль Lexus ES, получивший камеры в качестве замены зеркал. В соответствии с официальным пресс-релизом, технология «DSV Monitor», которая ранее была доступна только для рынка Японии, теперь появится и в странах Европы.
Сущность опции заключается в размещении камер в качестве замены боковых зеркал. Новинка будет предоставлена гибридному седану модели Lexus ES 300h. Эта модель на авторынке Японии реализуется с октября 2018-го. За счет использования оптических модулей картинка транслируется на расположенные в салоне дисплеи.

В качестве силового узла под капотом гибридного Lexus ES расположили ДВС объёмом 2,5 л и электромотор. В паре с ним работает вариаторная трансмиссия, а также никель-металлогидридная батарея. Суммарная производительность двигателя составила 218 «лошадей».



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В Европе появится Lexus ES с камерами вместо зеркал

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