На официальном сайте Apple показали iPhone без «чёлки»

13.02.2020, 18:04, Разное

Американский технологический гигант Apple на официальном сайте разместил информацию о разработанном рюкзаке. Многочисленные поклонники «яблочного» бренда обратили внимание, что в кармане рекламируемого товара находится модель iPhone, отличительной особенностью которой является отсутствие привычной для устройств производителя «чёлки».

Впервые купертиновцы применили форму выреза для камеры и громкоговорителя в виде «чёлки», расположенной в верхней части дисплея, в iPhone X. Впоследствии данное решение стало «фирменным», и все линейки гаджетов имели именно такой дизайн. При этом многие поклонники гаджетов производителя не раз озвучивали мнение, что Apple стоит отходить от «устаревшей чёлки» и разработать что-то новое. Возможно, поэтому увиденный на сайте смартфон посчитали намёком на грядущие изменения. Стоит отметить, что некоторые сомневаются в отсутствии у новых моделей iPhone привычного выреза и не уверены в «намёках» на обновление дизайна.

В ближайший месяц компания Apple готовится официально презентовать iPhone 9, в котором по-прежнему будет присутствовать «чёлка». На осень текущего года запланирован выход ещё одного «яблочного» устройства – iPhone 12. О нём детальная информация пока не сообщается, и в этом девайсе вполне вероятно появление иных решений.