OAN — голливудское «лицемерие» играет на руку Трампу

13.02.2020, 18:04, Новости дня

На очередной церемонии вручения премии «Оскар» видные деятели Голливуда всячески подчёркивали свою заботу о социальной справедливости, однако всё их поведение противоречит их «добродетельным» заявлениям, передаёт OAN. По словам телеведущей, глядя на лицемерие элиты, понимаешь, почему американский народ избрал Трампа.

Я в воскресенье не смотрела церемонию вручения премии «Оскар», потому что летела в самолёте и интернета у меня не было. К тому же до голливудских наград мне нет дела. И, по-моему, «Однажды… в Голливуде» — тупой, затянутый фильм.

Но если «Оскар» смотрели вы, если вы видели, как Голливуд много лет потворствовал серийному сексуальному извращенцу Харви Вайнштейну, а потом, на вручении «Оскаров», строил из себя защитника женщин…

Если вы видели, как Голливуд провозглашал всех женщин супергероями, при этом убеждая их, что они слишком слабы, чтобы совмещать детей с карьерой, и не могут добиться успеха без абортов…

Если вы видели, как Голливуд постоянно нападал на наше конституционное право хранить и носить оружие, а потом, во время вручения «Оскаров», обеспечивал свою безопасность с помощью вооружённой охраны…

Если вы видели, как Голливуд заступается за коров, но не за младенцев… Если вы видели, как Голливуд негодовал на негуманность употребления молока — и при этом восхвалял абортирование человеческих девочек и мальчиков…

Если вы видели, как голливудская актриса, желая показаться добродетельной, вышила на своей дизайнерской накидке имена женщин-режиссёров, не номинированных на «Оскар», притом что она никогда не снималась у женщин-режиссёров, разве что когда сама выступала в качестве режиссёра…

Если вы слушали, как Леонардо Ди Каприо миллиард раз читал миру лекции об изменении климата, а потом летал по всему свету на своих частных самолётах, сжигающих огромное количество топлива…

Если вы слушали, как богатейшие голливудские актёры в нашей стране, заработавшие своё состояние благодаря капитализму, теперь агитируют за социалистов, которые баллотируются в президенты, чтобы забрать деньги у нас…

Если вы слушали Брэда Питта, когда в своей благодарственной речи, наверняка написанной для него бывшим спичрайтером Обамы, он смешивал с грязью республиканцев, рассуждая о суде по импичменту, и шутил, что его 30-секундная речь — длиннее показаний Джона Болтона перед сенатом, но даже словом не обмолвился об отказе Адама Шиффа вызвать в конгресс для показаний того «разоблачителя», с которого началась эта ложь про Украину…

Если после этого вы удивляетесь, почему американский народ проголосовал за Дональда Трампа, значит, вы такой же ненормальный, оторванный от реальности человек, как и эти представители голливудской элиты.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2020 года.