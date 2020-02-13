Авиакомпанию раскритиковали за рекламу с лозунгом «ничего скандинавского не существует»

13.02.2020, 17:58, Новости дня

Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (SAS) выпустила онлайн-рекламу, в которой говорилось о том, что ничего «скандинавского» на самом деле не существует, после чего была раскритикована в соцсетях и антимиграционными партиями.

Компания опубликовала во вторник видео под названием «Что является истинно скандинавским? Абсолютно ничего», в котором говорилось, что все, считающееся скандинавским, – от бутербродов до системы отпуска по уходу за ребенком – на самом деле заимствовано в других странах, информирует USA Today.

Видео подверглось жесточайшей критике со стороны пользователей соцсетей, а также представителей антимиграционных партий. В частности, депутат «Шведских демократов» Ричард Йомсхоф заявил, что это видео – «дьявольская чушь», пропитанная «ненавистью к самим себе».

«Всегда старался летать самолетами SAS, но отныне – никогда. Обещаю», – сообщил он.

Член Датской народной партии, которая придерживается схожих взглядов, Серен Эсперсен заявил, что перевозчик «плюнул на все, что является по-настоящему норвежским, по-настоящему шведским и по-настоящему датским». Рекламу он назвал «отвратительной».

Авиакомпания в свое оправдание заявила, что поддерживает идею о том, что путешествия «обогащают людей».

Доцент Орхусского университета в Дании Давид Андерсен объяснил резкую реакцию на видео еще и тем, что в рекламе сделаны заявления о том, что скандинавы якобы считают, что именно они изобрели такие вещи, как декретный отпуск и демократию.

«Это кажется провокацией, потому что скандинавы очень хорошо знают, что мы не придумывали демократию», – сообщил он.

Рекламный ролик сделало датское рекламное агентство «& Co» и шведский режиссер Густав Юханссон. В нем авиакомпания перечисляет все, что, по ее мнению, нескандинавское: бутерброды-смерребреды, лакрица, декретный отпуск для обоих родителей, скрепки для бумаги, майское дерево на Ивана Купала и даже митболы под соусом — у всех этих вещей и явлений оказались иностранные корни или аналоги, информирует «ИноСМИ» со ссылкой на Nyheter Idag.

«Если бы не наше любопытство к окружающему миру, Скандинавия была бы совсем не такой, как сейчас», – говорит менеджер рекламной кампании Мартин Адонис.

Редактор политического отдела Шведского новостного агентства Эдвард Холлерц, в свою очередь, удивился, почему авиакомпания решила запустить именно такую рекламу.

«SAS – флагманский перевозчик всей Скандинавии. Компания всегда разыгрывала скандинавскую карту для привлечения клиентов. А теперь сама же говорит, что ничего скандинавского не существует. Мудро, ничего не скажешь!» – сообщил Холлерц.

Сейчас у видео на официальном канале SAS 4,2 тыс. лайков и 59 тыс. дизлайков.