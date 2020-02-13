Пентагон объяснил претензии к СНВ-3 «значительным преимуществом» России

13.02.2020, 17:58, Новости дня

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) ценен и для России, и для США, однако в нем не учитываются вооружения, в которых Москва имеет значительное преимущество, сообщил глава СТРАТКОМ Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«ДСНВ представляет пользу в том отношении, что не только сокращает количество стратегических вооружений, от чего выигрывают обе страны, он также дает прозрачность и меры по укреплению доверия. Все это хорошо для сдерживания. Однако в нем не учтена очень масштабная категория вооружений, в которых у РФ есть значительное преимущество, он не ограничивает создание инновационных систем», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что США начали подготовку к переговорам с Россией по контролю над вооружениями – Вашингтон ведет подбор кандидатуры спецпосланника США.

В среду советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что США рассчитывают на «серьезное» обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, а глава МИД РФ Сергей Лавров призвал продлить СНВ-3 хотя бы «ради репутации» РФ и США.



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Пентагон объяснил претензии к СНВ-3 «значительным преимуществом» России

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