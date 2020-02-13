Мнение: Кто платит адвокатам Стрелкова?

13.02.2020, 17:57, Разное

Официальное информагентство ТАСС радостно сообщило сегодня, что «защита обвиняемых по делу о крушении МН17 россиян примет участие в заседании суда в Гааге».

Видимо, пропагандисты из ТАСС наивно считают, что таким образом они отвечают на «информационную войну», защищают власти России.

На самом деле, раскрывают подоплеку.

В самом деле, власти России отрицают всякую свою причастность к сбитому Путиным «Боингу». Не имеем отношения и точка. Раз так, то должны быть совершенно равнодушны к расследованию против частных лиц.

В нидерландском суде обвинения выдвинуты против четверых: Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот). Трое из названных – граждане России. 

Если российское государство ни при чем, то кто оплачивает обвиняемым дорогостоящую защиту в Нидерландах? Откуда у них такие деньги? На перелеты защиты, оплату гостиниц, услуг адвокатов? Бабушка наследство оставила?

ТАСС передает, что некто Елена Кутьина, «адвокат одного их обвиняемых» твердо говорит: «Мы будем участвовать».

Мы – материалисты. Твердо верим движению денег. Считаем, что если пойти по финансовому следу, то он приведет к заказчикам.

В данном случае – к властям России, регулярная армия которой воевала с Украиной и сбила «Боинг». И деньги на адвокатов лиц, якобы никак не связанных с российскими властями, мы уверены – в конечном счете, из российского бюджета.

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Источник: СерпомПо



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Мнение: Кто платит адвокатам Стрелкова?

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