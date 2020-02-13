США ввели новые санкции против России

13.02.2020, 17:54, Разное

Администрация Соединенных Штатов ввела ограничительные меры в отношении трех российских компаний. Санкции коснулись «Научно-производственного объединения машиностроения», «Кумертауского авиационного производственного предприятия» и «Конструкторского бюро приборостроения».

По версии Вашингтона, эти компании нарушают закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Как передает РИА ФАН, ограничительные меры вступили в силу 3 февраля этого года.