В Киеве полиция стреляла по колесам авто, чтобы остановить водителя

13.02.2020, 17:54, Новости дня

Полиция в Киеве стреляла по колесам авто, чтобы остановить водителя, который пытался сбежать. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители остановили авто для проверки документов.

«Приблизившись к машине, полицейский заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его приостановить», – говорится в сообщении.

Полиция начала преследовать авто, при этом водителя предупредили о возможности применения табельного оружия для остановки авто.

«Однако беглец не реагировал на законные требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро», – отметили в пресс-службе.

Водитель авто – иностранный гражданин 1981 года рождения. В салоне нашли предмет, похожий на пистолет. Его отправят на экспертизу.

В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции Киева. После проверки ему дадут правовую квалификацию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Киеве полиция стреляла по колесам авто, чтобы остановить водителя

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