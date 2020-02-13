Сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года

13.02.2020, 17:54, Новости дня

Сборная Украины заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону 2020 года, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Украинскую команду в первой гонке мирового первенства по биатлону представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Украина на 56 секунд отстала от победителя гонки – сборной Норвегии. Второе место заняла Италия, третья – Чехия.

До последнего огневого рубежа украинская команда претендовала на бронзовые медали гонки, но на последней стрельбе Пидручный пошел на штрафной круг.

Всего сборная Украины потратила семь дополнительных патронов и прошла один круг штрафа.

Следующая гонка чемпионата мира по биатлону пройдет завтра, 14 февраля, в 15.45 начнется женский спринт.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года

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