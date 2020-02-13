Питер Реддуэй: Из России стало можно уехать, но жить бы там сейчас я не хотел

13.02.2020, 17:52, Новости дня

Питер Рэддуэй – человек легендарный: исследователь России, один из основателей «Фонда имени Александра Герцена», публиковавшего материалы советских диссидентов, бывший директор Института Кеннана при Вильсоновском центре в Вашингтоне, сделавший немало для придания гласности преступлений советской судебной психиатрии.

В этом году 80-летний ученый и правозащитник издал обширный мемуарный труд «Диссиденты», в котором он рассказывает о своем сотрудничестве с активистами сопротивления советскому режиму с 60-х до 90-х годов прошлого века. Среди этих воспоминаний есть и курьезные: например, о том, как автор, будучи на стажировке в СССР в 1961 году, приехал в Грузию и стал участником вполне антисоветского застолья с тостами в стиле «Демократии – да! Коммунизму – нет». Однако большая часть книги – именно о том, как сам Реддуэй взаимодействовал с советскими инакомыслящими, которые подвергались преследованиям за свое желание сделать жизнь в СССР более гуманной или добиться возможности покинуть страну «развитого социализма».

Представляя свою книгу в Институте Кеннана, которым Реддуэй руководил в 1980-х годах, ученый рассказывал о том, насколько очевидным был для него в 1967 году подтвердившийся позже вывод: «Коммунистический режим является более слабым, чем выглядит; он является жестким в смысле своего направления и структуры; он не может меняться, оставаясь стабильным, и поэтому он обрушится».

При этом Питер Реддуэй известен тем, что он негативно относится к правителям постсоветской России и их западным экономическим советникам: на презентации своей книги он критиковал экономистов Андерса Ослунда и Лоуренса Саммерса, считавших, по его мнению, что быстрое внедрение рыночной экономики в России является залогом ее превращения в демократическую страну.

Известный советолог вспоминал людей, с которыми он вместе работал над публикацией диссидентских материалов, в том числе «Хроники текущих событий» и сведений о карательной психиатрии в СССР – Владимира Буковского, Валерия Чалидзе, Петра Григоренко и других, чьи имена вошли в историю инакомыслия в Советском Союзе.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», чем было для советских граждан вещание таких радиостанций, как «Голос Америки», Питер Реддуэй сказал: «В эпоху существования СССР у иностранного вещания на Советский Союз была огромная роль – в первую очередь, у «Голоса Америки», Радио Свобода, Би-Би-Си и «Немецкой волны». Роль была действительно колоссальной: «глушилки» не были эффективными, они подавляли сигнал более-менее плотно в больших городах, но стоило отъехать на 10-15 миль от большого города, и вы могли слушать эти радиостанции практически без помех. Так что сигнал проходил, и диссиденты, а также их друзья и сочувствующие, слушали западное вещание очень много».

«Сейчас роль этих медиа не настолько критическая, как раньше, потому что теперь из России можно выехать свободно и жить, где хочется. Однако нужда в этих службах по-прежнему сохраняется, так как внутрироссийские медиа, особенно телевидение, очень предвзяты в пользу путинского режима. В последние годы это только ухудшается, и всегда будет сохраняться необходимость борьбы с цензурой, которая в России сейчас очень сильна» – считает ученый.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Питер Реддуэй отмечает, что в нынешней России свободы все же больше, чем в СССР, по одному, но очень важному показателю – возможности уехать:

«В Советском Союзе было много людей, желавших выехать – и они не могли это сделать. В этом смысле их свобода была ограничена очень серьезно, и в других смыслах тоже. Сейчас те, кто хочет уехать, не испытывают ограничений, так что именно эта свобода появилась. Это не значит, что другие аспекты путинского режима так же либеральны, скорее, наоборот. Существует много ограничений, есть явный недостаток свободы, например, целые религиозные общины просто запрещены и не могут существовать в России. Я бы сейчас не хотел там жить».

Питер Реддуэй не считает, что Россия находится под полным контролем ее спецслужб, но отмечает, что присутствие выходцев из КГБ в ее руководящих органах очень велико: «Было бы преувеличением назвать нынешнюю Россию «страной КГБ», но очевидно, что это страна, в которой выходцы из КГБ очень влиятельны, и ФСБ тоже очень влиятельна. Это меня совсем не удивляет, к сожалению – демократия и капитализм никогда не имели возможности пустить глубокие корни в России, и это дало возможность чекистам, а в последние годы и военным стать в стране большой силой».

Историк диссидентского движения в СССР считает, что диссиденты очень серьезно повлияли на изменения в Советском Союзе, произошедшие в 1980-х: «Роль диссидентов в достижении краха коммунистической системы была очень серьезной. Горбачев и члены Политбюро осознали, что диссиденты говорили вещи, имевшие важное значение, что у них была некоторая поддержка в обществе, и Андрея Сахарова вместе с его соратниками нужно уважать».