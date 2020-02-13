Тренера заподозрили в надругательстве над девочкой в Уфе

13.02.2020, 17:51, Новости дня

В Уфе тренер по восточным единоборствам заподозрен в надругательстве над семилетней школьницей, сообщили СМИ.

Как пишет «Комсомольская правда», тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале. При этом заявление от матери поступило только 10 февраля.

Подозреваемого задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

В январе петербургские правоохранительные органы задержали тренера по ушу, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении юной спортсменки.



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Тренера заподозрили в надругательстве над девочкой в Уфе

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