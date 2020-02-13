Историк: Все достижения легендарного разведчика Ботяна невозможно оценить

13.02.2020, 17:51, Новости дня

Очень сложно оценить все достижения легендарного советского разведчика Алексея Ботяна — сведения о многих из них до сих пор засекречены, рассказал газете ВЗГЛЯД военный историк Александр Бондаренко, знавший Ботяна лично.

13 февраля в возрасте 103 лет ушел из жизни разведчик, герой РФ Алексей Ботян, известный прежде всего как человек, спасший польский Краков от намеренного затопления нацистами во Вторую мировую войну.

«Все его достижения оценить просто невозможно, потому что это очень серьезно засекречено. Открыта только его работа во времена ВОВ, и то, пожалуй, не вся. Она была проделана на таком уровне, что по ней даже сегодня учат людей, которым это необходимо. Есть закрытые учебники, в которых рассказывается, как в сентябре 1943 года Алексей Николаевич устроил взрыв Овручского гебитскомиссариата (что-то вроде нацистской областной администрации). Это великолепно было сделано», – рассказывает Бондаренко.

Среди достижений Ботяна историк также вспоминает спасение польского города Краков в 1945 году: немцы хотели взорвать плотины в Татрах, чтобы пошла вода, и утопить город вместе с жителями. Но группа Ботяна обнаружила склад, предназначенный для подрыва плотины, с взрывчаткой и уничтожила его.

«Потом он тренировал людей легендарного «Вымпела», был такой отряд во внешней разведке. При его создании Юрий Андропов сказал: «Для этих людей не должно быть ничего невозможного». Вот, Ботян это делал», – говорит Бондаренко.

Сам историк не раз встречался с Ботяном, особенно когда писал книгу «Подлинная история «Майора Вихря», которая основана как раз на рассказах разведчика. Бондаренко рассказывает, что с ветераном у него были самые теплые отношения. Самого героя РФ он описывает как удивительного и интересного человека, который невероятно любил жизнь и никогда не жаловался, ходил с улыбкой на лице и всегда был доброжелателен в общении.

«Я вспоминаю историю, которая произошла в ноябре прошлого года на мероприятии в пресс-бюро разведки: одна дама профессионально танцевала «цыганочку». Как смотрел Ботян на нее! Мы так уже не посмотрим, как он в свои 102. Это очень большая утрата. А если еще и учесть, что он, возможно, был последним человеком, который вступил во Вторую мировую войну в первый ее день (1 сентября 1939 года), то можно сказать, что ушла целая эпоха», – подытожил Бондаренко.

Ранее президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Алексея Ботяна.